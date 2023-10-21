Гороскоп Таро на 21 жовтня представлений для всіх знаків зодіаку в астрології, прислухайтеся до порад, які дозволять Вам провести сьогоднішній день.

Ось що це означає для кожного знака зодіаку в астрології на основі сьогоднішнього гороскопу Таро на 21 жовтня.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку на 21 жовтня:

Ми знаходимося на поворотному етапі нашого життя у багатьох відношеннях, і в міру того, як пора року змінюється, ми відчуваємо себе відкритими для того, що можливо.

Дізнайтеся, що готує щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Овен, мало хто такий привабливий, як ти. Завдяки вашому милому характеру, ваші слова ллються потоком, і люди хочуть їх слухати. Сьогодні ви можете згорнути гору!

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Сила, перевернута.

Щоразу, коли ви відчуваєте необхідність відпочити, важливо зробити перерву. Наступного тижня у вас буде достатньо часу, щоб надолужити втрачене. Зараз саме час прислухатися до свого тіла.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

У ваших почуттях є сильне почуття невідкладності, і ви, можливо, не захочете чекати, щоб діяти, коли це необхідно. Коли справа стосується життя, у часі немає пауз. Можливо, зараз ви захочете наслідувати своє серце, якщо вам це здається правильним.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Навіть якщо у вас поганий день, ви все одно можете відчувати, що все склалося добре. Незалежно від того, наскільки суворими були події в цілому, важлива ваша думка.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Коли ви проходите через зміни в житті, ваші емоції можуть гойдатися вгору і вниз, як гойдалка. Сьогодні важливість керування своїми емоціями зросла. Смійтеся та плачте стільки, скільки вам потрібно.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута.

Якщо ви занадто часто перебуваєте на самоті, ви можете до цього звикнути. Відкрийте своє серце світу сьогодні, щоб ви могли згадати, як це бути побаченим.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута.

Як би ви не любили грати, Терези, настав час подорослішати. Речі, які ви бажаєте і яких потребуєте, не можуть бути придбані, не працюючи заради них. Засучіть рукави і займіться справою.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Майбутнє визначається вашими почуттями. Ніколи не пізно знайти ясність. Це так само просто, як заспокоїтись і прислухатися до свого серця.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Блискуча ідея, яку ти втратив у метушні. Може здатися неможливим розпочати все спочатку, але якщо ви цього не зробите, що станеться з вашим майбутнім? Якщо це все ще важливе для вас, тоді продовжуйте.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Башта.

Хоча неприємності можуть прийти з нізвідки, найпрекрасніше те, що ви готові всім їм. Обов'язково просіть, що вам потрібно для досягнення успіху, оскільки ви знаєте, чого хочете.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Старанна робота над своїми можливостями створює удачу. Якщо ви не зможете підготуватися до шансу отримати те, що хочете, ваша мрія може пройти повз вас.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Ви чудово провели час із друзями, але тепер настав час побути тихим і менш товариським.

Як тільки ви зрозумієте, що люди готові вас слухати, ви зможете вільно ділитися своїми думками і думками.

Джерело: yourtango .

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