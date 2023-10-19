Цей овоч в Україні буде тільки дорожчати. Стало відомо, чому та на скільки вже змінились ціни.

Українським виробникам капусти вдалося відшкодувати відсутність продукції з Херсона, збільшуючи обсяги виробництва в інших регіонах. У зв'язку з цим, середня ціна на ринку становить на 15% менше, ніж відпускні ціни минулорічного періоду. Згідно з даними порталу "Мінфін" ціни на капусту упали за місяць.

В останній тиждень жовтня молода капуста коштувала 17,63 гривень, а капустка білокачана зараз продається за 7,63 гривень. Ще місяць тому ціни на капусту були більшими. Так, молода капуста продавалась за 16,88 гривень, а капустка білокачана за 8,13 гривень. Ціни товару все ще залишаються нижчими, ніж торік.

Відомо також, що фермери розширили площі для вирощування білоголової капусти, що сприяло стабілізації ринку продукції в Україні та підвищенню обсягів пропозиції майже на рівень попереднього військового періоду.

Прогнози фермерів вказують на збільшення вартості капусти протягом листопада, оскільки основні обсяги продукції вже майже розпродані, що призводить до скорочення пропозиції на ринку.

Зауважується, що в січні-лютому фермери планують відкривати сховища для продажу капусти, яка була на зберіганні. Проте дати відкриття сховищ будуть залежати від погодних умов.

Потенційне зростання ціни також може бути обумовлене підвищенням вартості енергоресурсів та загальною ситуацією в країні, враховуючи витрати на зберігання продукції в сховищах. Проте наразі фермери не передбачають суттєвого дефіциту чи значного подорожчання капусти.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.