В Україні певна категорія пенсіонерів отримує виплати більше 10 тисяч гривен, також у ПФУ додали, що пенсія загалом зросла у 2023 році на 15,7%.

Пенсійний фонд повідомляє, що станом на 1 жовтня більше одного мільйона українців отримують понад 10 тисяч гривень пенсію.

У ПФУ додали, що від загального числа всії пенсіонерів – це 10,7%.

Проте більша половина пенсіонерів отримують до 4 тисяч гривень, а саме:

до 2 000 гривень – 63 862 пенсіонерів,

від 2 001 до 3 000 гривень отримує 3,83 мільйона осіб,

від 3 001 до 4 000 гривень має 2,23 мільйона осіб,

від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона українців.

від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона пенсіонерів, а більше 10 000 гривень має 1,12 мільйона осіб.

Середня пенсія в Україні стала вищою у 2023 році на 15,7%.

Наразі середня пенсія в Україні становить 5 350 гривень.

"Пенсії повинні бути рівними,хто пахав у того 2500гр ,а хто спав у того 300000гр... де справедливість?",

"35 р платила страхові внески , останні 9 р , як підприємець, без відпустки , майже без вихідних щоб отримувати 3 тис пенсії .Щось не так із системою коли одні , як судді 100 тис і 3 тис .Кажуть їх не багато , але пройдіться цвинтарями і побачите могили людей переважно 50 -65р , і напишіть % людей , які просто доживають до тої пенсії",

"Зате судді отримують по 200 тис. А деякі і більше",

"А чому не порівнюєте х пенсією суддів, депутатів, може це буде яскравіше порівняння не справедливого розподілу заробленого за трудовий стаж людей ?",

"А чому так?А тому що пенсії залежать від зарплат.А зарплати лише у верхівки країни,та чиновників,а також прослойки між народом та верхівкою,тобто правоохоронними органами.А народ працює просто майже за дарма", - пишуть українці у коментарях.

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Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

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