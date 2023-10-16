Цього разу у клієнтки "ПриватБанк" виникла проблема поповнення інтернет картки через термінал самообслуговування.

Незважаючи на популярність та доступність "ПриватБанку", деякі українці можуть зіткнутися із рядом труднощів у процесі користування його послугами. А інколи клієнтам доводиться розчаровуватися у якості обслуговування.

На спеціалізованому веб-ресурсі "Мінфін" було опубліковано новий негативний відгук щодо роботи "ПриватБанку".

Цього разу, у клієнтки "ПриватБанк" виникла проблема з поповненням інтернет картки через термінал самообслуговування.

Користувачка намагалася поповнити свою інтернет-карту через термінал, проте зіштовхнулась із неприємною ситуацією. Після вибору інтернет-карти в терміналі, їй запросили ввести пін-код, що раніше не було необхідності робити. Пін-коду клієнтка "ПриватБанк" не мала.

Тому спроби поповнення картки були невдалими через повідомлення "Не вдалось отримати інформацію по карті."

Користувачка звернулася до служби підтримки "ПриватБанк" за номером 3700, де провела довгу розмову з голосовим помічником, якому пояснила ситуацію. Їй порекомендували змінити пін-код через додаток. Проте, виявилося, що і ця опція відсутня для інтернет-карти "ПриватБанк". Після тривалих спроб з'єднання із живою людиною, оператор також підтвердив відсутність можливості зміни пін-коду для інтернет-карти.

Згодом користувачці порадили спробувати змінити пін-код через голосового помічника. Однак під час спроби ввести останні чотири цифри картки та отримати новий пін-код, сталася помилка, і зв'язок було відключено.

Ця проблема стала відчутною, оскільки клієнтці "ПриватБанк" потрібні гроші для хірургічної операції. Внаслідок цього користувачка вирішила розірвати контракт з "ПриватБанком" та закрити максимум карток в цьому банку через негативний досвід та відсутність необхідних опцій.

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