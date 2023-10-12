Так, сьогодні, 13 жовтня, православна церква вшановує пам'ять митрополита Михайла.

Здавна вважалося, що митрополит Михайло приклав руку до будівництва Києво-Золотоверхо-Михайлівського монастиря, а також до заснування Києво-Межигірської обителі.

Здавна шанобливо ставилися до соломи, вважаючи, що саме вона вбирає сонячну і земну силу.

Наші пращури повірили в спеціальний обряд купання малих дітей на порозі будинку на Михайла Солом'яного.

Згідно з традицією, цей ритуал має допомогти вберегти від хвороб узимку.

Однак існують і заборони сьогодні, так, наприклад, не можна 13 жовтня вдаватися до лінощів, але й ходити в гості і самим влаштовувати бенкети теж не рекомендується.

Сьогодні заборонено лаятись та мислити негативно, не варто також приймати подарунки.

Сьогодні день ангела у власників таких імен: Серафим, Семен, Петро, ​​Михайло, Матвій, Леонід, Григорій, В'ячеслав, Василь, Олексій, Олександр, Акакій, Аполлінарія та Олександра.

Головні прикмети на Михайла, 13 жовтня: якщо вранці бачите на вікнах мороз – значить, скоро прийдуть гості, вже випав на землю сухий сніг – чекайте на хороше літо.

Якщо журавлі відлетіли – буде рання та холодна зима, а якщо спостерігаєте безліч горіхів, а врожаю грибів немає – отже зима буде зі снігом та морозною.

Джерело: РБК .

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