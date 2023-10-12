Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 12 жовтня.

Ось гороскоп Таро на четвер для всіх дванадцяти знаків Зодіаку в астрології, починаючи з 12 жовтня 2023 року.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Не втрачай холоднокровності, Овен. Ця карта Таро показує, що ви можете мати справу з конфліктом з людиною. Не приймайте все на власний рахунок. Вам вирішувати, наскільки ви дозволите одній людині мати владу над вами.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Ця карта Таро означає розчарування та смуток. Ви покладаєте надто великі надії? Можливо, вам доведеться переосмислити, скільки ви чи хтось інший можете зробити за день. Деякі великі мрії повинні починатися з малого.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Ви хочете красивих речей, і немає нічого поганого в тому, щоб бажати більшого життя. Карта Таро Сімка Кубків вказує на те, що ваші очі можуть вбирати все, що ви бачите, і тепер це перетворюється на хтивість. Стримайте свої бажання. Не дозволяйте їм володіти вами. Будьте голодними, але не піддавайтеся бажанню більшого.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Корольова Кубків.

Ваше серце таке відкрите, і воно показує, наскільки ви дбайливі. Королева Кубків просить вас покластися на вашу доброту. Ти харизматичний і у цьому твоя суперсила. Якщо ви допомагаєте іншим, ви будете неймовірно вражені тим, скільки добра ви зможете принести сім'ї, друзям та людям у вашому світі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Яка красива карта Таро, Лев. Цей день присвячений гармонійній енергії. Сплануйте творчий час із друзями так, щоб у вас була можливість сміятися та насолоджуватися музикою. Подивіться на красу природи, і вони втілюють її у мистецтві та виробах, які ви можете використати, щоб прикрасити свій будинок.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Помірність.

Сьогодні ви боятиметеся гіршого, якщо продовжите сумніватися в собі. Життя надто коротке, щоб метушитися через те, що ти не можеш змінити. Прийняття – це білет до вашого успіху.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Все починається з вас, Терези. Ця карта Таро показує, наскільки ви неймовірно обдаровані та талановиті. Ви навіть не уявляєте, який лідерський потенціал маєте в собі. Можливо, ви стримуєтеся, тому що не хочете здатися зарозумілим або гордим. Але Король Жезлов вказує на те, що ви можете легко досягти бажаного.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Ти зараз надто зайнятий. Коли у вас занадто багато справ, ви можете відмовитись від проектів, які потребують уваги до деталей. Настав час знизити робоче навантаження, щоб ви могли розрахувати свої зусилля та зосередитись.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Смерть.

«Прощавай» — непросте слово, яке можна сказати навіть за найкращих обставин. Ви відчуваєте завершеність, коли нарешті зачиняєте двері у розділ свого життя. Вас відправляють у нову подорож. Найкраще дозволити життю робити те, що воно робить – відновлювати, а потім відновлювати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Закохані.

Вибирати. Ви думаєте, що хтось чи щось краще за те, що у вас вже є. Трава не буде зеленішою на "іншому боці". Виберіть себе, а потім вирішіть, кого ви хочете мати у своєму житті. Так. Це справді настільки просто.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Ви відчуєте себе приголомшливо, коли отримаєте все, що хочете і чого потребуєте. Там також багато хорошого. Вам нема про що турбуватися. Сьогодні ти нічого не потребуватимеш. Все у виграші!

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Вам лише потрібна одна маленька іскра інновацій, і ось ви на шляху до вершини. Сьогодні у вас є привід гордості, тому що люди хочуть мати з вами справу. Якщо ви бізнесмен, ви скоро побачите зростання вашої компанії.

Джерело: yourtango.com.

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