Розклад Таро по одній карті для кожного знака зодіаку на 11 жовтня, кому необхідно намагатися щосили зберігати оптимістичний настрій.

Ось ваш гороскоп Таро на 11 жовтня 2023 року, заснований на вашому знаку зодіаку, на цю середу.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку в середу, 11 жовтня 2023 року.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Спробуй щось нове, Овен. Вам доведеться час від часу йти на ризик, коли справа доходить до досягнення нової мети чи мрії.

Справді важко передбачити зі 100-відсотковою впевненістю, що те, що ви зробите, вийде так, як ви собі уявляєте. Єдиний реальний спосіб дізнатися, чи спрацює ваша ідея, це спробувати її.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Колодязь кохання вичерпався, але тепер багато людей показують тобі, що вони вважають тебе приголомшливим.

Цього тижня ви більш ніж привабливі для оточуючих. Люди тягнуться до вас і замість того, щоб мати вибір, у вас їх багато.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

У вас буде чудовий день, Близнюки. Робота піде добре. Ваші колеги будуть любити вас.

Домашнє життя буде приємним і мирним. Насолоджуйтесь радістю блаженного дня. Ти заслуговуєш на це.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сонце.

Дощ або світить ця карта Таро вказує на те, що ви матимете чудовий день.

Намагайтеся щосили зберігати оптимістичний настрій і бачити світлу сторону в кожній ситуації. Життя має дивний спосіб перетворювати лимони на лимонад.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Копійка за свої думки? Вам потрібно так багато сказати, і коли ви розкриваєте свої почуття відкрито, це зцілює. Подумайте про те, щоб поговорити з терапевтом чи другом. Якщо ви відчуваєте стрес на роботі, можливо, зверніться до Програми допомоги співробітникам вашої компанії.

Якщо ви тримаєте все в собі, це тільки посилює почуття ізоляції, але як тільки ви почнете говорити про свої проблеми, ви зрозумієте, що ви не самотні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колісниця.

Це річ мислення. Ваш розум може працювати проти вас і намагатися сказати вам, що вам було б набагато легше залишити це і продовжувати намагатися змусити цю ситуацію працювати.

Ви уразливі, коли це починається, і вам захочеться воювати проти самосаботажу. Ви справді не хочете здаватися. Ти не здався. Ця карта каже, що потрібно триматися, тому що ви такі близькі до перемоги.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Мечів.

Ви вже давно думаєте про розлучення і готові зробити наступний крок, щоб досягти цього.

Настав час отримати пораду від адвоката та подивитися, що бере участь у цьому процесі. Ви відчуєте величезне полегшення, найнявши людину, яка представлятиме ваші інтереси.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Меч.

Заклятий ворог може говорити про вас за вашою спиною та викликати у вас відчуття, ніби весь світ налаштований проти вас.

Якщо ви відчуваєте, що у вашій роботі чи сімейному житті зростає негативна енергія, ця карта закликає перевірити ваші стосунки та переконатися, що вони справжні та засновані на коханні.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Мечів.

Ця карта Таро може представляти вас чи когось із ваших знайомих. Це людина гостра і прониклива. Якщо виникла проблема, яка здається занадто складною і важкою, вам не доведеться шукати допомоги. Те, що вам потрібно, можна знайти у вашому серці.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Це вперед! Якщо ви думаєте про те, щоб почати з кимось партнерство, ця карта вказує на те, що ваші стосунки будуть гармонійними та легкими в управлінні. Ви на тій самій сторінці. Ви обидва відчуваєте однаково та однаково бачите майбутнє. Не варто сумніватися, чи вийде цей союз, здається, все саме так, як має бути.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Друг звертається до тебе, Водолію, і час ніби зупинився. Ви можете надолужити втрачене, ніби ніколи не переставали говорити. Друзі, які можуть продовжити з того місця, де зупинилися, і почати все спочатку — найкращі супутники у житті. Пощастило тобі!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ви отримаєте повідомлення. Ця карта Таро означає залишити спілкування лініями відкритими. Можливо вам не подобається чути те, що вам кажуть, але не затикайте вуха. Вам потрібно знати, ніж залишатися в незнанні.

Джерело: yourtango .

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