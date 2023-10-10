Гороскоп Таро для кожного зодіаку знак на 10 жовтня 2023 року, дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку у вівторок.

Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 10 жовтня 2023 року.

Знайдіть час, щоб дізнатися, що готує ваш знак зодіаку 10 жовтня 2023 року на основі гороскопу однієї карти Таро на цей день.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Настав час мріяти, Овен. Карта Таро Сімка Кубків вказує на те, що світ біля ваших ніг. Куди б ви не пішли, перед вами відчиняються двері можливостей. Це той рідкісний момент, коли бажане може стати вашим, якщо ви проявите ініціативу і почнете діяти.

Іноді може здатися, що ти не можеш перемогти, але зараз по-іншому. Все, що ти робиш, це перемагаєш. Так що не сидіть удома і нічого не робіть. Насіння рослин. Приймати рішення. Ідіть до того, що ви хочете.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Меч.

Близькість священна, і існує безліч способів зрадити довіру. Ця карта вказує на високий ризик зради, пов'язаної з тим, що вам найближче до серця. Ви можете відчути, що друг емоційно починає віддалятися. Можливо, ви побоюєтеся, що коханий втрачає інтерес. Незалежно від того, що відбувається зараз, зверніть увагу на погрози у ваших стосунках. Не дозволяйте дрібниці залишатися непоміченими. Якщо ви бачите зміни, поговоріть про це.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

Ви отримаєте набагато більше від життя, якщо зосередитеся на тому, щоб ділитися собою неупереджено. У той момент, коли ви починаєте день із наміром, щоб вас обслужили чи отримали від людини щось заради власних інтересів, ви відчуєте, що справи йдуть не так. Тепер підійдіть до життя таким, яким воно має бути: дає життя і повне надій.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Відкладати задоволення ніколи не буває легко, але важливо зберігати позитивний настрій, коли ви працюєте над довгостроковою метою. Карта Таро Сімка Пентаклі показує, що зосередженість на майбутньому - це ключ до вашого щастя.

Подумайте про всі чудові речі, які ви купите на зароблені гроші, коли ваша кар'єра вийде на новий рівень. Уявіть, як зміниться ваше життя та як ви відплатите іншим. Коли ви дивитесь на приз, шлях здається коротшим. У вас це.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сторінка пентаклів.

Леви важливо приділяти особливу увагу своїм фінансам. Ви отримаєте якесь повідомлення, пов'язане з грошима та вашими фінансами.

Слідкуйте за поштою або електронною поштою, щоб дізнатися, які листи надходять до вас про зміну облікового запису або зміну рахунку.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений.

Діва, коли ти отримуєш цю карту Таро, цілком імовірно, що ти почуваєшся дуже втомленим. Ваше життя з якоїсь причини було припинено. Тепер ви ризикуєте звикнути не робити те, що обіцяли. Ви впадаєте у затишшя, коли щодня переходить у наступний?

Найкращий спосіб запобігти цьому — стримати дані собі обіцянки. Забули, що це таке? Поверніться до вихідної точки, запишіть свої цілі та ухваліть рішення зробити кроки, необхідні для того, щоб зробити те, що вам потрібно, навіть якщо інші люди не підтримують.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Кубків

Що ти відчуваєш? Це звучить як таке просте питання, але чи знаєте ви? Всі ваші емоції спрямовані на те, щоб допомогти зрозуміти, що вам потрібно.

Ця карта Таро вказує на те, що вам потрібен час, щоб досліджувати свої потаємні думки та почуття. Знайдіть час, щоб написати, провести час на природі та дати собі час відкрити себе.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Світ

Ти щасливий, Скорпіоне! Останнім часом справи йдуть на вашу думку, і, згідно з цією картою Таро, вони тільки зростатимуть ще більше. У вас буде чудовий тиждень, і починаючи з цього моменту на вас чекає прорив у кар'єрі, особистому житті чи стосунках.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Які ваші навички управління грошима? Фінанси продовжують змінюватись в залежності від ваших обставин.

Карта Четвірка Пентаклей показує, що необхідні найкращі навички, знання та поради. Читати книгу. Зателефонуйте експерту або підпишіться на новий подкаст на цю тему, щоб почути кілька корисних порад, якими ви можете дотримуватися.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів.

Від надто великої кількості змін у вас запаморочиться голова. Можливо, у вашому житті відбувається вихор зростання. Вам доведеться подвоїти концентрацію, щоб не відставати від усього, що відбувається.

Джерело: yourtango .

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