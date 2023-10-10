Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, чим Оксана Байрак, яка вже давно зрадила Україну, зараз займається в росії.

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує режисерка Оксана Байрак. Виявляється, Оксана знімає новий фільм. Знаєте для кого? Для "Первого канала". Для "Первого канала" параші. Це восьмисерійна мелодрама, яка отримала назву "Дощ наприкінці літа", і окрім росіян там, до речі, знімаються ще актори з України: Максим Дрозд, акторка Лариса Удовиченко, яка дуже мріяла придбати квартиру в Одесі", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін відзначив, що сама Оксана Байрак чомусь змінила своє ім'я і прізвище.

"Тепер вона Фрося Касьян. Ну, алкоголь і бабки роблять з нормальних людей справжніх фрось", — додав Слава Дьомін.

Раніше Слава Дьомін відзначив званням "чмоня тижня" Костянтина Меладзе, який розлучився з Вірою Брежнєвою. Виявилося, що композитор продовжує випускати російські пісні. Наприклад, нещодавно він випустив дует з колишньою учасницею "Віа ГРА" Софією Тарасовою, і саме російською мовою.

Ведучий нагадав, що з початку повномасштабного вторнення Костянтин Меладзе опублікував лише чорний квадрат в Instagram і відтоді більше нічого не говорить про війну рф проти України.

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