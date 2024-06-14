Очистити пральну машинку від бруду просто, якщо знати деякі хитрощі та використовувати їх

Пральна машина – це один з найважливіших пристроїв у нашому побутовому житті, і вона заслуговує на ретельний догляд та чищення. Якщо ви помічаєте, що ваша пральна машина починає випромінювати неприємні запахи, забруднювати білизну або неефективно виконувати свої функції, можливо, настав час їй допомогти. У цій статті ми поділимося з вами порадами з чищення пральної машини від бруду.

Для очищення барабана запустіть прання при максимальній температурі (зазвичай 90-95°C), додавши до барабана пральної машини повний цикл з антибактеріальним миючим засобом. Це допоможе вбити бактерії та мікроби. Якщо ваша пральна машина має опцію "Додаткове полоскання" або "Додаткове віджимання", використовуйте її, щоб позбутися залишків миючого засобу.

Також можна використовувати оцет для чищення барабана. Заповніть барабан пральної машини гарячою водою. Додайте близько 2 чашок звичайного білого оцту. Оцет допоможе зруйнувати відкладення мила та миючого засобу. Запустіть цикл прання на максимальній температурі без білизни.

У більшості пральних машин є фільтр, який збирає сміття та бруд. Цей фільтр потрібно регулярно очищати: Відкрийте люк для доступу до фільтра (зазвичай він знаходиться внизу машини під панеллю).

Постарайтеся заздалегідь підготувати контейнер для збирання води, яка може витекти при відкритті фільтра. Обережно вийміть фільтр та видаліть усі забруднення, які ви знайдете. Іноді там можуть бути монети, гудзики та інші предмети. Після очищення вставте фільтр назад на місце і закрийте люк.

Відсік для миючого засобу та кондиціонера також потребує регулярного чищення. Вийміть піддон для миючого засобу. Вимийте його в гарячій воді з миючим засобом або оцтом. Зверніть увагу на отвори та канали в піддоні, вони також можуть бути засмічені. Очистіть їх за потреби за допомогою щітки або старої зубної щітки. Після чищення вставте піддон назад у машину.

Не забудьте також очистити зовнішню поверхню пральної машини. Для цього вологою ганчіркою або губкою з м'яким миючим засобом протріть корпус та панель керування. Видаліть всі пил та забруднення.

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