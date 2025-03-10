Компания Киевстар объявила о повышении цен на свои услуги и представила новые тарифы, среди них мы выбрали два с самой низкой стоимостью.

Киевстар повысил цены на свои тарифы увеличив стоимость услуг на 25%.

Для украинцев, которые ищут способы сэкономить, есть несколько вариантов. Один из них — перенос номера к другому оператору, поскольку компании предлагают привлекательные скидки и акции для привлечения новых клиентов, пишет Politeka.net.

В том числе существуют специальные тарифы для пенсионеров, что делает их доступными для определенных категорий граждан. Компания ввела два новых тарифа: "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Комфорт Домашний", стоимость которых составляет 140 и 200 гривен в месяц соответственно, делится Politeka.net.

Тариф "LOVE UA Комфорт" - этот новый тариф ориентирован на пенсионеров и людей с инвалидностью. Он включает в себя следующие услуги:

6 ГБ мобильного интернета,

безлимитные звонки в сети Киевстар,

60 минут звонков на другие номера Украины,

60 SMS-сообщений. Кроме того, абоненты могут выбрать одну дополнительную услугу из категории "Суперсила", что позволяет настроить тариф под индивидуальные нужды.

Новый тариф Киевстар "LOVE UA Комфорт Домашний" является расширенной версией базового плана и предлагает больше преимуществ. В него входят:

7 ГБ мобильного интернета,

4.9 ГБ в роуминге,

75 минут звонков на другие сети,

75 SMS-сообщений. Кроме того, он включает бесплатный домашний интернет с высокой скоростью до 100 Мбит/с в домах с покрытием Киевстар. Также доступны две услуги из категории "Суперсила", что позволяет еще больше настроить тариф под конкретные потребности пользователей.

Оба новые тарифа Киевстар предоставляют доступ к сервису "ТВ Легкий", который включает более 200 телеканалов, а также базовую видеотеку от 1+1 Video.

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