Киевстар повысил цены на свои тарифы увеличив стоимость услуг на 25%.

Для украинцев, которые ищут способы сэкономить, есть несколько вариантов. Один из них — перенос номера к другому оператору, поскольку компании предлагают привлекательные скидки и акции для привлечения новых клиентов, пишет Politeka.net.

Киевстар акции для пенсионеров

В том числе существуют специальные тарифы для пенсионеров, что делает их доступными для определенных категорий граждан. Компания ввела два новых тарифа: "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Комфорт Домашний", стоимость которых составляет 140 и 200 гривен в месяц соответственно, делится Politeka.net.

Тариф "LOVE UA Комфорт" - этот новый тариф ориентирован на пенсионеров и людей с инвалидностью. Он включает в себя следующие услуги:

  • 6 ГБ мобильного интернета,
  • безлимитные звонки в сети Киевстар,
  • 60 минут звонков на другие номера Украины,
  • 60 SMS-сообщений. Кроме того, абоненты могут выбрать одну дополнительную услугу из категории "Суперсила", что позволяет настроить тариф под индивидуальные нужды.

киевстар

Новый тариф Киевстар "LOVE UA Комфорт Домашний" является расширенной версией базового плана и предлагает больше преимуществ. В него входят:

  • 7 ГБ мобильного интернета,
  • 4.9 ГБ в роуминге,
  • 75 минут звонков на другие сети,
  • 75 SMS-сообщений. Кроме того, он включает бесплатный домашний интернет с высокой скоростью до 100 Мбит/с в домах с покрытием Киевстар. Также доступны две услуги из категории "Суперсила", что позволяет еще больше настроить тариф под конкретные потребности пользователей.

Оба новые тарифа Киевстар предоставляют доступ к сервису "ТВ Легкий", который включает более 200 телеканалов, а также базовую видеотеку от 1+1 Video.

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