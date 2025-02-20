В Украине в последние дни была повышенная солнечная активность, эксперты предупредили, будет ли магнитная буря 21 февраля.

Магнитная буря 21 февраля могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, узнайте, когда ждать нового удара, передает Politeka.net.

Эксперты дали прогноз магнитных бурь на 21 февраля, основанный на данных, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Магнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9.

Таким образом, чем выше К-индекс - тем сильнее магнитная буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В пятницу, 21 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

Как передает Политека, важно знать, что прогноз магнитных бурь на 21 февраля может меняться, по причине того, что исследователи солнечной активности обновляют данные каждые три часа.

Несмотря на то, что интенсивность магнитной бури невысокая, она может повлиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

В период магнитных бурь могут наблюдаться головные боли, усталость, обострение хронических заболеваний. Также возможны перебои со связью и техникой.

Врачи выделяют такие симптомы у метеозависимых людей во время магнитных бурь как слабость и сонливость, раздражительность, головная боль и головокружение, боль в сердце и суставах, повышенное или пониженное артериальное давление.

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