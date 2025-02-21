Национальный банк Украины (НБУ) контролирует курс доллара, покупая и продавая валюту на межбанковском рынке, тогда как курс евро формируется естественным путем.

В Украине все чаще раздаются разговоры об отказе от доллара как основной курсообразующей валюты, приоритетным же может стать евро, сообщает Politeka.net.

Эксперты объяснили, как это решение повлияет на валютный рынок и сбережения граждан.

Бывший советник президента Украины по экономике Олег Устенко уверяет, что в ближайшее время существенных изменений не будет.

"Это решение не будет иметь ни положительных, ни негативных последствий в кратко- и среднесрочной перспективе. Оно, скорее, является частью стратегического курса Украины на интеграцию с ЕС", - заявил он.

Подобное мнение высказал и профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов. По его словам, Национальный банк Украины (НБУ) контролирует курс доллара, покупая и продавая валюту на межбанковском рынке, тогда как курс евро формируется естественным путем, сообщает Политека.

"Поэтому курс доллара условно стабилен, а курс евро может сильно меняться. Когда мы перейдем к евро, тогда все будет наоборот – НБУ будет корректировать курс евро, и он будет более или менее стабильным", – пояснил эксперт.

Несмотря на постепенный переход к евро, Другов советует украинцам уже сейчас диверсифицировать свои сбережения.

"На решение НБУ это не повлияет в 2025-2026 годах, но учитывая будущее, стоит распределять сбережения равномерно - 50% в долларах, 50% в евро. Это наиболее сбалансированный вариант", - подытожил он.

В Национальном банке Украины подтвердили, что евро постепенно заменит доллар как курсообразующую валюту. В то же время, этот процесс должен состояться плавно, без резких изменений на рынке.

Источник: РБК-Украина.

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