Юристы отмечают, что и действия полицейских в таких случаях могут быть неправомерными.

Хотя трещина на лобовом стекле может показаться незначительной проблемой , она может привести к серьезным проблемам, как технического, так и юридического характера, сообщает Politeka.net .

Как пишет издание "Твоя машина", большинство водителей не обращают внимание на мелкие трещины, считая, что они не представляют опасности. Однако такие повреждения способны быстро разрастаться, особенно в холодное время года из-за проникновения влаги и ее расширения при замерзании, сообщает Политека.

Впрочем, для водителя наступают еще большие неприятности, когда речь идет о юридических последствиях. Согласно нормам ГОСТ 3649:2010, запрещено эксплуатировать транспортное средство с повреждениями в зоне работы стеклоочистителей. За нарушение этого требования водитель может получить штраф в размере 340 гривен, а за повторное нарушение сумма штрафа растет до 1700 гривен. Кроме того, дополнительные санкции: изъятие водительских прав сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.

Однако юристы отмечают, что действия полицейских в таких случаях могут быть неправомерными. Они указывают на то, что пункт 31.3 ПДД не классифицирует трещину на лобовом стекле как техническую неисправность, из-за которой запрещено пользоваться транспортным средством. Поэтому, по мнению правоведов, применение статьи 121 КУоАП в этом контексте неправильно, а наложение штрафа или других санкций может быть отменено в судебном порядке.

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