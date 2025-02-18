Решение о признании лица недееспособным и назначении опекуна действует до двух лет, а затем его можно продлить.

При мобилизации определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва, и одним из оснований является опекунство над лицом старше 80 лет, признанным недееспособным, передает Politeka.net.

Согласно статье 39 Гражданского кодекса Украины , суд может признать лицо недееспособным из-за долгих или устойчивых психических расстройств, которые невозможны для понимания или контроля своих действий, информируют юристы .

Суд также назначает опекуна в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса на основании представления органа опеки.

Кто может быть опекуном?

Как передает Политека, опекуном может быть родственник (дети, внуки, братья, сестры), у которого есть желание, хорошее состояние здоровья и хорошие отношения с подопечным.

Необходимые документы для оформления попечительства:

Вывод судебно-психиатрического эксперта.

Решение исполнительного комитета совета.

Акт обследования материально-бытовых условий.

Вывод о предоставлении помощи по уходу за лицом старше 80 лет.

Медицинская справка ЛКК.

Справка о получении пособия от отца.

Медицинское заключение о состоянии здоровья опекуна.

Суд принимает решение о назначении опекуна.

Как изменить опекуна?

Если опекун не может исполнить обязанности (по здоровью или другим свойствам), его можно заменить, обратившись в суд.

Срок действия попечительства

Решение о признании лица недееспособным и назначении опекуна действует до двух лет. После этого срока можно продлить.

Как оформить отсрочку по уходу за недееспособным человеком?

Опекун может обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением об отсрочке от мобилизации, предоставив необходимые документы, в частности, решение суда и медицинские справки.

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