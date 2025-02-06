Идентификацию можно пройти через личный визит, онлайн-портал, видеосвязь или через дипломатические учреждения за рубежом.

Некоторым пенсионерам, которые стали внутри перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года, необходимо пройти процедуру идентификации.

Украинцам объяснили в ПФУ, как это можно сделать.

Существует несколько способов пройти эту процедуру:

Личный визит – пенсионер может обратиться в отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ). При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины.

– пенсионер может обратиться в отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ). При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины. Через вебпортал электронных услуг ПФУ – для идентификации нужно подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (Действие. Подпись или Действие ID).

– для идентификации нужно подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (Действие. Подпись или Действие ID). Видеоидентификация – процедура идентификации осуществляется через видеоконференцию с территориальным органом ПФУ.

– процедура идентификации осуществляется через видеоконференцию с территориальным органом ПФУ. В зарубежном дипломатическом учреждении – для находящихся за рубежом пенсионеров этот способ предусматривает обращение в дипломатическое учреждение Украины. Нужно получить документ, подтверждающий местонахождение, и прислать его вместе с заявлением на возобновление выплат по почте в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде Украины объяснили, как можно ознакомиться с результатами видеоидентификации. Пенсионер или его законный представитель получат решение по электронной почте. Если в заявлении указан индивидуальный налоговый номер, результаты идентификации будут направлены в личный кабинет на вебпортале ПФУ в разделе «Мои обращения».

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