Если у человека нет полного страхового стажа, размер пенсии рассчитывается пропорционально стажу.

Размер пенсионной выплаты формируется с учетом нескольких ключевых факторов: продолжительности страхового стажа, средней заработной платы за три года до выхода на пенсию и суммы уплаченных взносов.

Об этом сообщили в ПФУ.

Если человек работал на минимальную зарплату, его пенсия, соответственно, будет невысокой. Размер минимальной пенсии в Украине остался без изменений с 1 января 2025 года и, согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, не будет повышаться, по меньшей мере, до 2028 года.

Согласно законодательству, если у пенсионера полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), его пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна быть не менее 3 200 гривен. В то же время, согласно установленным социальным минимумам, ее размер не может быть ниже 3 370 гривен.

Если у человека нет полного страхового стажа, размер пенсии рассчитывается пропорционально стажу. В таком случае выплата определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, минимальная пенсия в Украине зависит от возраста, продолжительности страхового стажа и размера минимальной зарплаты.

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