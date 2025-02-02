Отключение света в феврале 2025 года, украинцам начали рассказывать о блекаутах, в Укрэнерго ответили.

Так, недавно специалист по энергетике Станислав Игнатьев пояснил, что когда температура опускается ниже -5°C, нагрузка на энергосистему возрастает, стало известно, будут ли отключения света в феврале 2025 года.

По его словам, если теперь опустится до -10°C, как прогнозируют синоптики, дефицит электроэнергии может достигнуть 4 ГВт в час пикового потребления.

"Напомню, что уже за последние 3 года доказано в Украине: при снижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утром и вечером) на уровне 2 ГВт часов", - заявил Игнатьев.

По словам Игнатьева, технически соответствующий дефицит Украины покрывает на уровне 2,1 ГВт часов, но при этой электроэнергии у европейских соседей.

Эксперт считает, что, возможно, минусовая погода заставит диспетчера вводить графики отключений света.

В пресс-службе «Укрэнерго» опровергли информацию об отключении света в феврале 2025 года.

"Пока прогнозов по ограничению электроснабжения нет. Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения", - говорят в Укрэнерго.

По словам энергетиков, ситуация в энергосистеме Украины стабильная, энергетики прорабатывают все возможные сценарии, например, на случай резкого снижения температуры воздуха.

Также в Укрэнерго напомнили, что причиной применения отключений остается разрушение энергетической инфраструктуры из-за вражеских атак.

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