Лицо в некоторых случаях может безвозмездно приватизировать землю, обратившись в суд.

Неоформленный земельный участок может стать предметом спора, поскольку отсутствие надлежащих документов позволяет другому лицу, в частности соседу, претендовать на его приватизацию из-за "приобретательной давности".

Юристы Марина Шарапа и Елена Юрец объясняют 24 канала, что для использования участка необходимы правовые основания.

Один из распространенных документов – сертификат на земельную долю (пай), но он не подтверждает право собственности на конкретный участок и не определяет его пределы. Оформление права собственности предполагает выделение участка в натуре и регистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

До 1 января 2028 продлен срок для оформления права собственности на земельные паи. Если этого не сделать, считается, что собственник отказался от участка.

Может ли сосед присвоить неоформленную землю?

Если земля не оформлена надлежащим образом, ее использование считается самовольным. Закон разрешает другому лицу приватизировать такую ​​землю по условиям "приобретательной давности". Если лицо использует землю без документов более 15 лет, оно может безвозмездно его приватизировать, обратившись в суд и доказав факт длительного пользования.

Как защитить свои права?

Чтобы избежать потери земли, нужно своевременно оформить право собственности. Основные шаги:

Получить выписку из Государственного реестра — подтверждение права на землю.

Произвести кадастровую регистрацию — определение границ участка и получение кадастрового номера.

Оформить государственный акт или договор купли-продажи – завершение регистрации.

Если возникают споры, лучше обратиться к юристу для надлежащего оформления документов и предотвращения недоразумений с соседями.

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