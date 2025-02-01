Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович недавно заявила, что накопительная пенсионная система может быть введена в Украине уже в 2026 году.

Однако эксперты выражают сомнения в том, есть ли изменения в пенсионной системе обязательным требованием Международного валютного фонда.

Согласно комментариям Сергея Коробкина, эксперта по пенсионным вопросам для Униан, пенсионная реформа не является условием получения финансовой поддержки от МВФ. В своей статье он подчеркнул, что в прошедших летом меморандумах фонда не упоминается о необходимости введения накопительной системы пенсий. МВФ ставит целью сокращение льгот и социальных выплат, а не их расширение, в том числе за счет новых пенсионных изменений.

"Представим – завтра приняли закон, и к вновь госфонду пошли первые накопительные отчисления, и есть подсчеты, что за первый год это может быть 40 миллиардов гривен. Кто будет распоряжаться этими средствами, в какие банки вкладывать, в какие отрасли инвестировать?" – отметил Коробкин, отмечая, что информационный всплеск вокруг накопительной пенсии – это работа лоббистов получателей выгоды.

Также эксперт Юрий Ковальчук отмечает, что МВФ выступает "за финансовую гильотину", ориентируясь на сокращение ненужных расходов и повышение эффективности управления бюджетом. По его словам, внедрение накопительной пенсионной системы позволит Украине продолжить сотрудничество с МВФ, обеспечивая стабильное финансирование в рамках общей программы.

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