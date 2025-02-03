Заявление не нужно подавать малолетним, несовершеннолетним, недееспособным лицам и проживающим с наследодателем.

В результате многие украинцы оказались за границей и сталкиваются с трудностями при оформлении наследства .

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) объяснило , как действовать в таком контексте.

Два способа подачи заявления о принятии наследства

Украинское законодательство не разрешает передавать право на наследство по доверенности. Однако наследники могут:

Обратиться лично к нотариусу в Украине.

Отправить заявление по почте, заверив подпись у нотариуса.

Алгоритм для тех, кто за границей

Обратиться в консульство Украины или местного нотариуса для оформления заявления.

Отправить ее нотариусу в Украину.

Подать заявление нужно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Документы, удостоверенные иностранным нотариусом, должны быть апостилированы или легализованы.

Кто освобожден от подачи заявления

Заявление не нужно подавать малолетним, несовершеннолетним, недееспособным лицам и проживающим с наследодателем, если они не отказываются от наследства.

Получение свидетельства о праве на наследство

По истечении сроков подачи заявления наследник может получить свидетельство о наследстве. Процедура не имеет срочных ограничений и может производиться через представителя по доверенности.

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