В Украине часто возникает ситуация, когда люди являются собственниками жилого дома, но земельный участок под ним не приватизирован; в таком случае лицо не имеет никаких прав на землю.

Без права собственности, права постоянного пользования или аренды осуществить продажу дома нельзя.

Юрист Анастасия Блинду в интервью для 24 Канала разъяснила основные правила продажи недвижимости в таких условиях. Согласно статьям 9-10 Земельного кодекса Украины, земельный участок может быть объектом гражданских прав только после его формирования, внесения данных в Государственный земельный кадастр и регистрации права собственности на него.

28 октября 2021 вступил в силу закон, установивший принцип единой правовой судьбы для земельного участка и объекта недвижимости, расположенного на ней. Это означает, что при продаже дома владелец также должен одновременно передать покупателю права на земельный участок, на котором этот дом расположен. При этом изменения касаются не только частных земель, но и земель государственной или коммунальной собственности.

Для того чтобы отчуждать дом, нужно, чтобы земельный участок имел кадастровый номер, а также был правильно оформлен. Если участок был выделен до 2002 года и не имел кадастрового номера, владельцу необходимо обратиться к инженеру-землеустроителю для оформления технической документации и присвоения кадастрового номера земельному участку. При этом если дом расположен на земельном участке, принадлежащем государству или общине, новый собственник после регистрации права собственности на дом должен обратиться в орган местного самоуправления для оформления права на землю.

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