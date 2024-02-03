Тарас Кремень заявил, что украинский является обязательным в ВСУ так, как и в образовании, культуре, и на телевидении.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил, как относится к мнению, что "бойцы на фронте тоже говорят по-русски, так почему я не могу?".

Уполномоченный по защите государственного языка привел пример защитников Азовстали, которые проводили трансляцию по осаде на украинском и английском языках.

Омбудсмен также напомнил, что о бойцах 406 бригады, потопивших крейсер "Москва" - уроженец Берегова Герой Украины Вадим Сухаревский и другие военные свободно общаются по-украински.

Кремень также добавил, что украинского языка гораздо больше на фронте, чем несколько лет назад.

"Сила Украины сегодня равна силе ВСУ, поэтому любые попытки спекулировать на языке и сеять сомнения в несокрушимости нашей армии несут угрозу национальной безопасности", - сообщил Кремень.

Однако Кремень добавил, что за кофе можно общаться на любом языке.

В комментариях украинцы поделились своим мнением:

"Правило одно: каждый украинец должен знать украинский язык и свободно на нем уметь разговаривать",

"У нас пожалуй большей проблемы нет. Язык важен, но это было уместно с 1991 года. Где были тогда. А сейчас война",

"Да какие вопросы? Почему бы этому господину не заняться просветительской деятельностью рядом с воинами. Для улучшения....",

"А депутатов столько разговаривает на русском языке".

Источник: Освіторія.

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