Тарас Кремень заявил, что украинский является обязательным в ВСУ так, как и в образовании, культуре, и на телевидении.
Языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил, как относится к мнению, что "бойцы на фронте тоже говорят по-русски, так почему я не могу?".
Уполномоченный по защите государственного языка привел пример защитников Азовстали, которые проводили трансляцию по осаде на украинском и английском языках.
Омбудсмен также напомнил, что о бойцах 406 бригады, потопивших крейсер "Москва" - уроженец Берегова Герой Украины Вадим Сухаревский и другие военные свободно общаются по-украински.
Кремень также добавил, что украинского языка гораздо больше на фронте, чем несколько лет назад.
"Сила Украины сегодня равна силе ВСУ, поэтому любые попытки спекулировать на языке и сеять сомнения в несокрушимости нашей армии несут угрозу национальной безопасности", - сообщил Кремень.
Однако Кремень добавил, что за кофе можно общаться на любом языке.
В комментариях украинцы поделились своим мнением:
"Правило одно: каждый украинец должен знать украинский язык и свободно на нем уметь разговаривать",
"У нас пожалуй большей проблемы нет. Язык важен, но это было уместно с 1991 года. Где были тогда. А сейчас война",
"Да какие вопросы? Почему бы этому господину не заняться просветительской деятельностью рядом с воинами. Для улучшения....",
"А депутатов столько разговаривает на русском языке".
Источник: Освіторія.
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