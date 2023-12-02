Зимний период принесет много веселых моментов и развлечений, но также может быть опасным из-за гололедицы, образующейся на тротуарах, дорогах и других поверхностях. Вот некоторые советы, которые помогут вам избежать падений и травм во время гололеда.

  1. Выбирайте подходящую обувь: Наденьте обувь с глубоким протектором, которая обеспечит лучшее сцепление с поверхностью. Избегайте обувь с гладкой подошвой, поскольку она может стать настоящей ловушкой на гололед.

  2. Используйте приспособления для ходьбы на гололедице: Если вы намерены идти на длинные расстояния, рассмотрите возможность использования палаточных колец или антискользящих групп, которые можно закрепить на подошве обуви. Это поможет обеспечить дополнительное сцепление со льдом.

  3. Сохраняйте равновесие и избегайте резких движений: Передвигайтесь медленно и осторожно, избегайте резких поворотов и прыжков. Двигайтесь так, чтобы ваш центр тяжести находился над ногами, чтобы избежать потери равновесия.

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  1. Используйте опору: Если есть возможность, держитесь за поручни или другие постоянные объекты. Это поможет вам удержаться на ногах, особенно на лестнице или на больших открытых площадях.

  2. Будьте внимательны на местности: Избегайте мест с неестественной тенью, где гололедица может образовываться быстрее. Дополнительно следует учитывать степень наклона дорог и тротуаров, поскольку на крутых уклоненных поверхностях риск падений увеличивается.

  3. Используйте соль или песок: Если у вас есть собственная территория, обработайте ее солью или песком, чтобы предотвратить образование гололеда. Это поможет создать лучшие условия для безопасной ходьбы.

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  1. Сохраняйте осторожность при выходе из транспорта: Обязательно держитесь за поручни или другие опоры, когда вы выходите из транспортного средства. Лестницы и тротуары у автостоянок часто становятся самыми опасными местами во время гололедицы.

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