Зимний период принесет много веселых моментов и развлечений, но также может быть опасным из-за гололедицы, образующейся на тротуарах, дорогах и других поверхностях. Вот некоторые советы, которые помогут вам избежать падений и травм во время гололеда.
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Выбирайте подходящую обувь: Наденьте обувь с глубоким протектором, которая обеспечит лучшее сцепление с поверхностью. Избегайте обувь с гладкой подошвой, поскольку она может стать настоящей ловушкой на гололед.
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Используйте приспособления для ходьбы на гололедице: Если вы намерены идти на длинные расстояния, рассмотрите возможность использования палаточных колец или антискользящих групп, которые можно закрепить на подошве обуви. Это поможет обеспечить дополнительное сцепление со льдом.
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Сохраняйте равновесие и избегайте резких движений: Передвигайтесь медленно и осторожно, избегайте резких поворотов и прыжков. Двигайтесь так, чтобы ваш центр тяжести находился над ногами, чтобы избежать потери равновесия.
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Используйте опору: Если есть возможность, держитесь за поручни или другие постоянные объекты. Это поможет вам удержаться на ногах, особенно на лестнице или на больших открытых площадях.
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Будьте внимательны на местности: Избегайте мест с неестественной тенью, где гололедица может образовываться быстрее. Дополнительно следует учитывать степень наклона дорог и тротуаров, поскольку на крутых уклоненных поверхностях риск падений увеличивается.
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Используйте соль или песок: Если у вас есть собственная территория, обработайте ее солью или песком, чтобы предотвратить образование гололеда. Это поможет создать лучшие условия для безопасной ходьбы.
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Сохраняйте осторожность при выходе из транспорта: Обязательно держитесь за поручни или другие опоры, когда вы выходите из транспортного средства. Лестницы и тротуары у автостоянок часто становятся самыми опасными местами во время гололедицы.
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