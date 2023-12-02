Названы шесть знаков Зодиака, которые легко сдаются: эти люди не хотят бороться

Представьте себе, что вы столкнулись с проблемой или препятствием в жизни, и некоторые люди, кажется, без труда справляются с этим, в то время как другие сдаются при первых признаках трудностей.