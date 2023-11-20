Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить соус Неаполитано, который можно использовать для рыбных и мясных блюд, всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, а также для пиццы.

Если добавить к этому соусу любимых специй (гвоздику, мускатный орех, красный перец и немного корицы), то им можно заменить кетчуп.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

1 кг томатов в собственном соку (в продаже есть сразу резаные, а если взяли целые, то просто измельчаем их ножом заранее)

1 луковица

несколько зеленых листочков со стебля сельдерея

2 зубчика чеснока

2-3 столовые ложки растительного масла – лучше всего оливкового

щепотка сушеного орегано

2 веточки тимьяна

5-7 листиков базилика

перец, соль

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает овощи мелким кубиком. На среднем огне на растительном масле сначала обжариваем лук, чтобы он начал румяниться, затем добавляем чеснок, сельдерей и еще немного обжариваем.

После этого судья "Мастер Шеф" Ярославский добавляет томаты в собственном соке, сушеные травы, базилик, соль и молотый черный перец и на малом огне томит соус примерно 30 минут, практически без кипения, причем после первых 15 минут накрывает его крышкой, чтобы не вываривался. Если делаем соус для пиццы, то готовим его всего 15 минут.

В ресторанах соус Неаполитано протирают до идеальной консистенции через машинку для пюре или большое сито, но для домашнего варианта, как пояснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, можно обойтись и без этого.

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