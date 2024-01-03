Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт блюда, сочетающего в себе и гарнир, и основное блюдо.

Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить блюдо украинской национальной кухни - гречаники с томатным соусом.

Для приготовления гречаников "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

300 г куриного фарша

125 г гречки

50 г жира

250 мл воды

2 яйца

1/3 ч. л. молотого черного перца

3-4 ст. л. манки (для панировки)

3-4 ст. л. подсолнечного масла

1/2 ч. л. соли

Для томатного соуса берем:

2-3 ст. л. томатной пасты

200 мл воды

3-4 зубчика чеснока

1/2 стручка горького перца

1 яблоко

1 ч. л. растворимого кофе

щепотка сахара

щепотка соли

В сотейник "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко всыпает 125 г гречки, заливает ее 250 мл воды, добавляет щепотку соли и варит на среднем огне 15 минут после закипания. Даем гречке остыть.

Сало мелко нарезаем, выкладываем в миску. Добавляем куриный фарш, отварную гречку и яйца, солим и перчим, хорошо перемешиваем ложкой или руками.

Формируем из этого фарша немалые котлетки, панируем их в манке со всех сторон. Выкладываем гречаники на противень, застеленный пергаментом и смазанный подсолнечным маслом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.

Чтобы приготовить томатный соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко натирает яблоко на крупной терке, перекладывает в глубокую сковороду вместе с томатной пастой и водой. Далее добавляем выжатый чеснок, нарезанный тонкими слайсами горький перец, по щепотке соли и сахара.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко тушит соус на небольшом огне 2-3 минуты, а затем добавляет 1 ч. л. растворимого кофе, перемешивает и дает еще немного потушиться.

Готовые гречаники поливаем соусом и можно смаковать.

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