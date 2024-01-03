Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить блюдо украинской национальной кухни - гречаники с томатным соусом.
Для приготовления гречаников "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 300 г куриного фарша
- 125 г гречки
- 50 г жира
- 250 мл воды
- 2 яйца
- 1/3 ч. л. молотого черного перца
- 3-4 ст. л. манки (для панировки)
- 3-4 ст. л. подсолнечного масла
- 1/2 ч. л. соли
Для томатного соуса берем:
- 2-3 ст. л. томатной пасты
- 200 мл воды
- 3-4 зубчика чеснока
- 1/2 стручка горького перца
- 1 яблоко
- 1 ч. л. растворимого кофе
- щепотка сахара
- щепотка соли
В сотейник "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко всыпает 125 г гречки, заливает ее 250 мл воды, добавляет щепотку соли и варит на среднем огне 15 минут после закипания. Даем гречке остыть.
Сало мелко нарезаем, выкладываем в миску. Добавляем куриный фарш, отварную гречку и яйца, солим и перчим, хорошо перемешиваем ложкой или руками.
Формируем из этого фарша немалые котлетки, панируем их в манке со всех сторон. Выкладываем гречаники на противень, застеленный пергаментом и смазанный подсолнечным маслом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.
Чтобы приготовить томатный соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко натирает яблоко на крупной терке, перекладывает в глубокую сковороду вместе с томатной пастой и водой. Далее добавляем выжатый чеснок, нарезанный тонкими слайсами горький перец, по щепотке соли и сахара.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко тушит соус на небольшом огне 2-3 минуты, а затем добавляет 1 ч. л. растворимого кофе, перемешивает и дает еще немного потушиться.
Готовые гречаники поливаем соусом и можно смаковать.
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