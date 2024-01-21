Бажаєте знати, що сьогоднішній день означає для вас у всіх аспектах вашого життя? Не пропустіть щоденний гороскоп для 12 знаків зодіаку. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Ви думаєте, що не зможете зробити все сьогодні, Овен. Як тільки ви прокинетеся, ви відчуєте легкий тиск, що вам потрібно щось зробити, навіть якщо ваш розклад практично порожній. Можливо, вам доведеться змінити свою точку зору на те, як ви досягаєте своїх звичайних, повсякденних цілей, а також ретельніших і прогресивніших. Домагайтеся необхідної вам дисципліни та відданості справі, спираючись на підтримку вашого партнера, який може мати вирішальне значення, навіть якщо ви не вважаєте це таким. Мають бути дискусії у найчистішому значенні цього слова: дві точки зору сходяться в одну, щоб рухатися вперед і навчити властивим кожній з них можливостям встановити гарне спілкування, стосунки або проект.

Ви схильні до м'язової або кісткової скутості, особливо в нижній частині тіла.

Ваші щасливі числа - 5 і 7. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Всі ці зусилля, спрямовані на те, щоб зрозуміти інших і виконати свою роботу, змусять вас зробити необхідну перерву. Крім того, щоб підлити олії у вогонь, ви відчуваєте, що це не цінується, але продовжуєте це робити, тому що досі ви були наполовину зобов'язані це робити. Не питайте себе, чому, а навіщо, і все може повернутись проти вас. Старша людина на роботі змусить вас відчути себе більш інтегрованою в іншу групу, коли поряд з вами буде хтось новий.

Принаймні у вас з'явиться драйв та навички координації тіла і розуму, які дозволять вам нормально виконувати повсякденні завдання без дискомфорту або сильного болю.

Ваші щасливі числа — 2 і 8. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Ретельно охороняйте свої речі, тому що у вашій зоні комфорту може бути злодій, а це найнебезпечніше, що може статися з погляду крадіжки. Насправді, ви можете більш-менш здогадатися, хто веде себе удавано, щоб наблизитися до вас за вашими матеріальними благами. Якщо ви вже виявили його, маючи незаперечні докази, дійте і позбудіться цієї людини.

У фінансових питаннях заощаджуйте. Навіть якщо у вас є заощадження, зберігайте. Просто зроби це. Ви згадаєте цю фразу, коли зрозумієте, що це було необхідно.

У цьому випадку відпочивайте якнайбільше. Може бути виявлений деякий дефіцит крові. Ваші щасливі числа - 1 і 3. РАК

21 червня – 22 липня

Ти будеш у своїй стихії, Раку. Ви засвоїли певні способи людської поведінки, хоча перебуваєте у віці, коли навіть не розумієте, чому. Ви бачите, що соціальні групи навколо вас функціонують по-різному, але в той же час мають певні моделі, що повторюються, які дозволяють вам комфортно спілкуватися і висловлювати себе з кожною з них. Це був не ти, це була твоя голова.Газети, фізичні чи цифрові, мають ключове значення для сьогоднішнього дня та наступних кількох днів, тому уважно читайте та аналізуйте, що у вас буде в руках. Таким чином ви зможете уникнути непотрібних неприємностей.

Це правда, що ваш мозок розвиватиме свої власні інтриги і може викликати у вас певний стрес чи занепокоєння, але на нормальному рівні.

Ваші щасливі числа - 2 і 6. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Ви рухаєтеся до тих горизонтів, які колись шукали. Фактично, ви могли б пов'язати це з дивом, і це не що інше, як насіння, яке проросло і дало свій відмінний плід. Разом із цим настає етап стабільності загалом. Ви зможете побалувати себе і навіть поділитись цим зі своїми близькими. Ніхто не каже, що ти егоїстичний, Лео, просто ти виявлятимеш набагато більше своєї турботи і змушуватимеш почуватися добре по відношенню до тих, хто для тебе важливий. Ви не перестаєте бути фігурою, яка очолює групу.

Дозвольте собі робити все, що вам хочеться, оскільки ви насолоджуватиметеся станом здоров'я, відповідним світу та енергії, які ви випромінюєте.

Ваші щасливі числа - 1 і 3. ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Ви чекали примирення чи підходу з боку події чи людини, яку скоро зможете випробувати. Коли справа доходить до цього, постарайтеся не втручатися в таку ситуацію, тому що ніхто не хоче завдати вам болю або змусити вас почуватися погано. Не шукайте відповіді в минулому, дивіться вперед, адже якщо це відбувається, значить, є певний прогрес і треба це враховувати. Ви знаходите або отримуєте щось, що вселяє у вас особливу надію: його розмір не дуже важливий, але він несе в собі величезний емоційний заряд.У вас можуть виникнути проблеми з ближніми частинами тіла, включаючи зап'ястя,ваші щасливі числа — 1 і 6.







ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Хто б не хотів бути сьогодні Терезами, щоб мати можливість прямо зараз мати і відчувати все, що є навколо вас! Не губіться в помилковій надії, адже приз дістанеться вам. Розділ вашого життя добігає кінця, ви надаєте їй належного значення. Відмінна робота! Ви почуватиметеся комфортно та гордо.

Нагадуванням буде те, що навіть якщо все йде добре, це схоже на американські гірки: все йде вгору там, де ви зараз, і все йде вниз там, де ви будете. Спуск не обов'язково є негативним, просто ми не звикли бачити життя як спіраль, а звикли бачити його як пряму лінію. свій інтерес до життя.Ваші щасливі числа — 1 і 2.





СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Перше, що потрібно мати на увазі, це те, що карма існує. Незалежно від того, що ви зробили у минулому, це повернеться до вас навпаки. Зверніть увагу, Скорпіон, тому що зірки змінюють своє становище, щоб змусити вас замислитися глибше, ніж зазвичай. Як ти це зробив? Чи враховували ви житлоплощу інших? Який намір ви вклали у це? Задавайте собі такі питання і не ухиляйтесь від того, що чекає попереду. не побачити, але поки що воно буде там. Ви самі оберете, підходить вам це чи ні.Нігті, ступні та стегна — це області, на які слід звернути увагу у питаннях здоров'я.Ваші щасливі числа — 4 та 6.







СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Настав час взяти себе в руки і позбутися того неприємного почуття, яке у вас виникало, коли ви були в поганому місці, Стрілець. Насолоджуйтесь тим, що ви вважаєте своєю сім'єю, особливо тим, з ким ви живете. Складіть план будинку. Святкуйте сьогодні, не слід чекати особливих дат. Святкуйте життя.

Слідуйте рекомендаціям людини, яку ви хочете використовувати як рекомендацію. Дотримуйтесь посібника, яке ви просили тоді і яке ви зберегли в пам'яті, тому що не знали, як його реалізувати, або тому, що ви не вважали це необхідним на даний момент.

Щодо здоров'я не чим турбуватися, але вимірюйте кількість надлишкової їжі чи пиття.

Ваше щасливе число — 3.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Кожна вежа має обмежену висоту та кількість цегли. Замість того, щоб продовжувати будувати вгору, ви повинні деконструювати, щоб побудувати заново, і навчитися розставляти деталі в іншому порядку, щоб не помилятися. Ось що відбувається з вами просто зараз: через помилку все пішло не так. Але це нормально, Козеріг, ти всьому вчишся, правда? Цього разу все буде інакше. Ви маєте всі необхідні інструменти для старту. Інша річ, якщо ви не почуваєтеся комфортно або не хочете починати з нуля. Принаймні ми знаємо, що тепер настав час йти вгору.

Почнуться нові переговори або пакти.

Вам слід приділити особливу увагу одній з рук, очам і можливо шийної області. Ви знаєте, що це може вилитися в нервову проблему.

Ваше щасливе число — 5.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Ви боретеся за справу і отримаєте нагороду за заслуги та визнання. Після цього вам буде вирішувати, чи ви вирішите почати нову пригоду або взяти відпустку, щоб розробити наступний план. Також майте на увазі, що кожного разу, коли ми просуваємося вперед, ми стаємо досвідченішими, але й складність теж збільшується. Підготовка завжди необхідна, і ми знаємо, що ви, Водолій, вона у вас у межах досяжності. Не грайте брудно, тому що ми всі хочемо справедливості перед проблемою, і ваша хитрість може дозволити вам діяти таким чином для досягнення більш швидкого результату.

Ночі стануть скороваркою. Мало сну та якість відпочинку, але навіть у цьому випадку у вас буде бажання стати на світанку.

Ваші щасливі числа — 1 і 2.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Недовіра - це добре до певного моменту. Є приказка: думай неправильно, і ти будеш правий. Ви мислите так, але це не принесе вам користі, і всі популярні висловлювання мають сенс. Коли ви займаєте оборонну позицію, ви не залишаєте місця для прояву своїх позитивних якостей, втрачаючи авторитет та підтримку. Ми також не повинні стати мучениками, захищаючи те, що ми вважаємо правильним.

Зберіть потоки думок, які проникнуть у цю частину вас, щоб виправити драму і недовіру, які ви відчуваєте.

Здоров'я має бути спрямоване на виправлення того, як ви харчуєтеся. У вас був план або, можливо, він уже реалізований, і ви виходите за межі заздалегідь визначеного плану.

Ваші щасливі числа — 0 і 3.

Джерело: magic.horoscope.

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