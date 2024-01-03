Чоловік розповів, що одразу зателефонував на гарячу лінію "ПриватБанк". Там йому сказали, що нічим не можуть допомогти.

Останнім часом клієнти "ПриватБанку" активно діляться своїми негативними враженнями від взаємодії з банком. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін цього разу українець поділився тим, що банкомат "ПриватБанк" у нього списав кошти з рахунку і не видав готівку.

Чоловік розповів, що на днях намагався зняти кошти з банкомату "ПриватБанку" в місті Києві по вул. Академіка Вільямса в "Ашані". Кошти списало з картки банку "UKRSIB", а готівку не видало і в результаті вибило на екрані банкомату, що виникла технічна помилка.

"Після мене також люди намагалися зняти кошти, але ситуація аналогічна, правда в кого була карта ПриватБанку, то поверталися відразу", - доповнив клієнт "ПриватБанк".

Чоловік додав, що одразу зателефонував на гарячу лінію "ПриватБанк". Там йому сказали, що нічим не можуть допомогти і потрібно звертатись до банку "UKRSIB", який видав йому картку.

"Сьогодні зайшов до відділення "ПриватБанк", оператори теж заявили, що нічим допомогти не можуть, звертайтесь до вашого банку. Якби ці кошти потрібні були б для розваг наприклад, то до одного біса. Але я військовий і вони необхідні для закупівлі, а сума не маленька — 19000 грн. І що робити?", - завершив чоловік.

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