Підготуйте свою подорож у астральний світ та шляхи космосу, щоб відкрити для себе сьогоднішню долю. Вони будуть розкриті 17 листопада через комбінації та розташування зірок. ОВЕН

21 березня – 19 квітня Овен, у вас неймовірне натхнення, і воно допоможе вам створювати чудові проекти. Яким би не був ваш рід занять, це буде дуже позитивно і допоможе вам просунутися кар'єрними сходами, але набагато помітніше це буде, якщо ви знаходитесь у творчому світі. Намагайтеся щодня підживлювати це джерело натхнення, відвідуючи місця культурного інтересу, наприклад, виставки, музеї або переглядаючи документальні фільми. Також було б непогано відкритися за межами свого спілкування. Ви роками спілкуєтеся з тими самими людьми, і це проявляється в тому, як ви поводитеся в житті. Коли з'являються нові люди, ти стаєш трохи сором'язливим, бо не звик виходити із зони комфорту. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, сьогодні на тебе може чекати приємний сюрприз. На додаток до вашого робочого дня, в якому ви виконуєте роботу з абсолютним професіоналізмом, вам може бути запропонований спеціальний проект, за який ви отримаєте бонус. Хтось спостерігав за вами щодня і побачив, що ви можете дуже добре впоратися з цією справою, яка до того ж виявилася для вас проектом мрії. Перш ніж погоджуватися, вам слід пару днів оцінити, чи дійсно зараз варто змінювати роботу. Це занадто великий ризик для інноваційного проекту, який може закінчитися невдачею, і хоча ви завжди мріяли про це, зараз у вас є постійна робота, яка вам не подобається. Перш ніж дати однозначну відповідь, скажіть, що вам потрібно кілька днів подумати, тому що ця людина може зачекати. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, сьогодні на вас чекає дуже продуктивний робочий день. Вам може бути дано досить складне завдання, і ви думаєте, що не впораєтеся з нею, але немає нічого далекого від істини. Коли ви зможете довести його до досконалості, ви побачите, як ваше начальство та начальство почнуть дивитися на вас позитивними очима. Ваше его та самооцінка потягнуться до зірок, і це правильно. Після багатьох тижнів відчуття невдачі ви зможете звільнитися від почуття застою, яке з'їдало вас щодня. На цій же роботі людина, яку ви знаєте протягом короткого часу, може запропонувати вам допомогти їй із роботою, яка підходить саме вам. РАК

21 червня – 22 липня Раку, у професійній сфері справи йдуть не так, як хотілося б. Настав час шукати вирішення цих проблем, які вас турбують. Ви надто багато слухаєте критику від людей, які не хочуть бачити вашого прогресу, і, крім того, вони абсолютно неконструктивні. Це створює невпевненість, яка не має під собою жодних підстав, тому що у вас її взагалі не повинно бути. Так, ви застоюєтеся, але тому що ви слухаєте ці коментарі, які не дозволяють вам робити великі справи, які вам судилося зробити. Ваше начальство починає це помічати, і це зовсім не подобається. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, тобі краще приготуйся контролювати свій характер, адже сьогодні ти можеш опинитися в некомфортній ситуації на роботі. У вас можуть виникнути тертя з колегою, який зводить вас з розуму, і вам слід постаратися контролювати себе, щоб не виставляти себе на посміховисько. Якщо ви зможете уникнути цих зіткнень, то краще, тому що їх ніколи не видно добре. Ви перебуваєте у процесі змін, під час якого ви усуваєте багато негативних аспектів своєї особистості. Не дозволяйте сторонній людині, яка вам абсолютно не важлива, змушувати вас поступово втрачати те, чого ви вже досягли. Ви подолали багато перешкод, і це піде на користь вашому майбутньому. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діво, можливо, ти прокинешся сьогодні з бажанням знову лягти спати, але не бійся. Нарешті п'ятниця і завтра ви зможете відпочивати скільки захочете і навіть більше. Але ця думка мало може підняти вам настрій, коли ви знаєте, що в понеділок вам доведеться повернутися на ту саму роботу, яку ви так ненавидите. Ви починаєте втомлюватися від відчуття, що кожен день той самий, і ви зовсім не мотивовані своїм робочим днем. Але як хороша Діва, ви віддана і пристрасна людина і продовжуєте виконувати свої повсякденні завдання з тією самою досконалістю, що й завжди. Опирайтесь, і ви побачите, як поступово ситуація покращає. ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, сьогодні, можливо, друг запропонує сходити за покупками або випити з незнайомими друзями. Прийміть їхню пропозицію, тому що ви можете зустріти когось дуже цікавого. Відкладіть роботу на день і вийдіть у вільний час, щоби зустрітися з ними.

Найважливіша порада дня: не проґавте цю можливість повз себе. Останнім часом ви відкладаєте всі плани дозвілля через робочі обов'язки, і це недобре. Вийдіть з рутини, щоб позбутися занепокоєння, яке мучить вас щодня.

Якщо нарешті ніяких планів не виникне, вирушайте на прогулянку до природного парку. Можливо, ви зустрінете людину, яка допоможе вам вирішити проблему, яка турбує вас уже кілька тижнів. Якщо вони дають вам поради, які здаються вам шаленими, прислухайтеся до них, бо вони знають, про що говорять.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, тобі треба діяти повільніше. Ця порада послужить для всіх сторін вашого життя, але особливо для тих, від яких залежить практично все ваше життя. Можливо, втома останніх днів на роботі змусила вас знову задуматися про зміну місця роботи.

Бажати просунутися кар'єрними сходами - це здорово, але вам слід трохи почекати, перш ніж приймати таке радикальне рішення. Ви можете почати шукати інші варіанти, які вам цікавіші, і пройти співбесіду, якщо вважаєте, що це допоможе вам відчути себе краще. Але, перш за все, не йдіть із своєї нинішньої роботи, не маючи козиря в рукаві, інакше ваше економічне становище може різко погіршитися.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, світло, що осявало ваші дні останнім часом, померк. Ви перестали довіряти собі, як колись, і ваша самооцінка впала на підлогу. Можливо, у вас сталася невелика невдача, через яку ви припинили цінувати свій талант.

Настрій сьогодні повернути собі цю впевненість, лучник, і знову знайти впевненість у тому, що в тебе є всі навички, необхідні для досягнення твоїх цілей. Якщо вам не вдасться змінити це мислення сьогодні, ви помітите, як ваше життя поступово погіршуватиметься. Ця невпевненість також може вплинути на ваше особисте життя.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, постарайтеся залишатися спокійним та безтурботним протягом дня, навіть якщо ви прокинулися не з тієї ноги. Останнім часом у вас в офісі дуже сильний розумовий блок і вам важко розуміти речі, навіть якщо вам їх пояснюють багато разів. Навіть якщо ви думаєте, що це ваша вина, можливо, ваш наставник теж неясно висловлює свої думки, тому не бійтеся запитувати ще раз.

Ця ситуація змушує вас нервувати, і щодня ви йдете на роботу у більш напруженому стані, ніж напередодні. Ви також знаєте, що ваш образ дій неправильний, тому що ви схильні до поразки і з таким ставленням ви нічого не досягнете. Саме тому вам слід намагатися діяти спокійно, адже якщо ви все ще знаходитесь в такому положенні, то це тому, що ви щось робите правильно.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолію, ти переживаєш дуже позитивний етап у своєму житті, але тобі важко сприймати його однаково. Ви стикаєтеся з певними проблемами щодня. Вони малі й не важливі, але їхня сукупність змушує вас помилково думати, що у вас погана смуга.

У кожного є невеликі щоденні труднощі, і це не означає, що вам потрібно лаяти себе. Краще цінуйте те хороше, що у вас є, наприклад, друзів, які вас обожнюють, або віддану сім'ю. Вам просто потрібно трохи більше висловлювати свої почуття цим людям, які так дбають про вас.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, скористайтеся моментом, коли у вас є трохи більше спокою, щоб проаналізувати себе. Ретельно оцініть, які позитивні та які негативні моменти стосуються вашої особистості, вашого соціального життя та ваших повсякденних обставин. Після кілька метушні сезону у ваш день настав спокій і вам варто проаналізувати, як на вас вплинув весь цей бардак.

Джерело: magic.horoscope.

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