В этот раз на своей странице в Instagram известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил простой и быстрый рецепт малосольных огурцов, который займет всего 10 минут вашего времени.
Ингредиенты:
- Огурцы — 700 г
- Соль — 8 г
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Чеснок — по вкусу
- Подсолнечное масло — по вкусу
- Уксус — 20 г
Способ приготовления:
Нарежьте огурцы на четыре части вдоль, чтобы они быстрее промариновались, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Переложите нарезанные огурцы в пакет.
Добавьте соль, мелко нарезанные укроп и петрушку, а также измельченный чеснок. Залейте все подсолнечным маслом и уксусом, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.
Закройте пакет и тщательно встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Поставьте пакет в холодильник на 10 минут.
Готовые малосольные огурцы можно подавать к столу сразу после маринования. Однако, храните огурцы в холодильнике не более двух дней, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.
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