На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская редложила рецепт вкусного постного шоколадного торта с вишнями, который порадует вас как в постные дни, так и в будни.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука — 100 г (около 4 ст. л.)

Какао-порошок — 15 г (1 ст. л. с горкой)

Разрыхлитель — 5 г (1 ч. л. с горкой)

Соль — 1 г

Сахар — 90 г (4,5 ст. л.)

Вода — 150 мл

Растительное рафинированное масло — 40 мл (2 ст. л. + 2 ч. л.)

Для вишневого мусса:

Вишневый сок — 250 мл

Сахар — 50 г (4,5 ст. л.)

Манная крупа — 15 г (1,5 ст. л.)

Для сиропа:

Вода — 80 мл

Сахар — 50 г (4,5 ст. л.)

Агар-агар — 4 г (2 ч. л.)

Для вишневого мармелада:

Вишня (свежая или замороженная) — 250 г

Кукурузный крахмал — 15 г (1,5 ч. л.)

Сахар — 50 г (4,5 ст. л.)

Способ приготовления:

Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте воду комнатной температуры и растительное масло, тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке с конвекцией в течение 22-25 минут. Остудите бисквит при комнатной температуре, затем поместите его в морозильную камеру на два часа.

"Мастер Шеф" Глинская добавдяет, далее вылейте вишневый сок в сотейник, добавьте сахар и манную крупу, перемешайте венчиком. Варите на плите при постоянном помешивании до кипения, затем дайте покипеть 30-40 секунд. Снимите с огня и остудите. Взбейте охлажденную массу в миксере в течение 10-15 минут, пока она не увеличится в объеме и не посветлеет.

В сотейнике смешайте сахар, агар-агар и воду, доведите до кипения при постоянном помешивании и варите 1-1,5 минуты на среднем огне. Введите сироп в вишневую массу, быстро взбейте еще 10-15 секунд, затем вылейте теплый мусс на бисквит и разровняйте. Охладите в холодильнике 1,5-2 часа, советует "Мастер Шеф" Глинская.

В сотейник поместите вишню, добавьте сахар и кукурузный крахмал. Варите на плите, постоянно помешивая, до загустения и кипения, затем оставьте на 30-40 секунд. Снимите с огня. Выложите горячий вишневый мармелад на торт, поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы он остыл.

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