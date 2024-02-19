Работодатели в Одессе могут получить вознаграждение за предоставление работы людям с ограниченными возможностями.

Каждый предприниматель, нанимающий на работу лицо с инвалидностью, имеет возможность получить компенсацию в размере более 106 тысяч гривен для оборудования рабочего места этого работника, заявили в Государственной службе занятости.

Заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места для лица с инвалидностью теперь можно подать онлайн, выполнив всего четыре шага. Эту информацию рассказали представители Одесского филиала Областного центра занятости.

Центр занятости принимает решение в течение 10 рабочих дней. Если заявление одобрено, то средства будут перечислены на счет заявителя в течение 5 рабочих дней. Размер компенсации для оборудования рабочего места лиц с первой группой инвалидности может достигать 106,5 тысячи гривен, а для лиц со второй группой — до 71 тысячи гривен.

Источник: odessa.online

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